Estreia da Globoplay, 'Ilha de Ferro' tem mais duas temporadas confirmadas

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os 12 capítulos da série "Ilha de Ferro", produzida exclusivamente para o Globoplay, estarão disponíveis na plataforma de streaming nesta quarta (14).

Uma exibição especial do primeiro episódio irá ao ar também na TV Globo, no dia 19 de novembro, durante o "Tela Quente Especial". A estratégia é a mesma utilizada no lançamento de "Assédio" e de "The Good Doctor", originalmente do canal americano ABC, que se tornou o maior sucesso da Globoplay em seus três anos.

Em entrevista coletiva na noite desta terça (13), a autora Adriana Lunardi confirmou que as gravações da segunda temporada da série já estão sendo feitas e que a GloboPlay solicitou uma terceira, cujos textos ainda não começou a ser escrito.

A série conta a história de Dante (Cauã Reymond) e Júlia (Maria Casadevall). Assim como os demais petroleiros, vivem temporadas em terra e no mar, onde passam duas semanas inteiramente confinados na PLT-137, a ilha de ferro, localizada a uma hora de helicóptero da costa brasileira.

Os petroleiros enfrentam todo tipo de desafio para manter a produção em dia, e ao voltarem para casa dão de cara com seus dramas familiares. No caso de Dante, sua esposa Leona (Sophie Charlotte) lhe conta logo no primeiro capítulo que transou com o cunhado, Bruno (Klebber Toledo). Há uma briga entre os irmãos e Bruno fica em coma.

Animado com a estreia, Reymond afirmou: "Hoje em dia o que eu mais gosto de fazer é série".

Com supervisão de texto de Mauro Wilson e direção artística de Afonso Poyart, "Ilha de Ferro" Foi criada e escrita por Adriana Lunardi e Max Mallman, morto em 2016. "Quando estávamos no episódio oito, o Max [Mallman] faleceu. "Ilha de Ferro" é uma justa homenagem a ele", afirmou Lunardi.

A expectativa da emissora é a de que a produção atraia audiência parecida com a de "Carcereiros", que voltou a ser exibida em outubro. A minissérie reforça o catálogo de atrações do serviço de streaming do canal, iniciativa que contempla um público consumidor de conteúdo pela internet.