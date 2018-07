Estudantes das escolas estaduais do Paraná voltam às aulas na segunda-feira

AEN

Cerca de um milhão de estudantes matriculados na rede estadual de ensino do Paraná retomam a rotina escolar na segunda-feira (30) para início do segundo semestre letivo. As 2.150 escolas estaduais iniciaram as férias em 16 de julho. As aulas seguem até 19 de dezembro, cumprindo as 800 horas e os 200 dias letivos conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

Professores, pedagogos e funcionários voltaram às atividades um pouco antes. Nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27) eles participam da Semana Pedagógica, voltada para o planejamento e estudo dos conteúdos curriculares.

O calendário escolar pode sofrer alterações em algumas unidades, devido a feriados municipais ou situações pontuais. Estas modificações devem ser homologadas pelos Núcleos Regionais de Educação e a Secretaria da Educação. Os pais ou responsáveis pelos estudantes serão informados pelas próprias escolas.