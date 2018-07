Estudantes de Campo de Santana viram figurinhas da Copa em projeto

SMCS

Desde o início da Copa do Mundo, os álbuns de figurinhas viraram mania entre crianças e adultos.

Na Unidade de Educação Integral (UEI) Santa Ana Mestra, no Campo de Santana, o interesse pelo passatempo não foi diferente, mas teve um toque especial: para aproveitar a animação dos estudantes, os professores resolveram personalizar um álbum e aliar o trabalho pedagógico à diversão.

O objetivo foi estimular a prática da leitura e a habilidade na resolução de problemas.

No lugar de Neymar, Lukaku, Cristiano Ronaldo, Messi ou outros craques, entraram estudantes, professores e funcionários da UEI Santa Mestra, em formato de figurinhas.

O álbum da unidade reúne 174 figurinhas diferentes, impressas em papel fotográfico adesivo, sendo 155 com fotos de estudantes e dezenove de professores e funcionários.

O desafio é completar a publicação e ganhar uma foto da turma. Diariamente as crianças recebem cinco pacotes de figurinhas para fazer a troca das repetidas entre as turmas.

A ideia ganhou forma nas mãos da professora da prática do movimento Luciane Ribeiro da Rosa. Ela afirma que foi difícil, mas o trabalho valeu a pena. “As crianças estão empolgadas e o trabalho já demonstra excelentes resultados. Eles interagem em grupo, valorizam os colegas e a equipe da unidade”, disse Luciane.

Foram impressos oito álbuns, um por turma, e cerca de 1,5 mil figurinhas. “O projeto estimula muitas habilidades cognitivas e emocionais, trabalhando com a sequência ‘começo, meio e fim’, que têm obstáculos geradores de frustrações e que precisam ser ultrapassadas”, explica a articuladora pedagógica da UEI, Rita de Cássia de Carvalho Pereira.

Conteúdos curriculares também fazem parte da iniciativa e auxiliam os estudantes nas questões de leitura, operações matemáticas, raciocínio, estratégia, cooperação e interação. “É legal que assim você conversa com os colegas das outras turmas, aprende mais com a troca das figurinhas e se sente um atleta importante”, afirma Maria Isabel Bispo, 9 anos.

Caderno especial

Para facilitar o trabalho com a Copa no dia a dia das escolas, a equipe técnica da Secretaria Municipal da Educação desenvolveu o Caderno de Sugestões de Encaminhamentos Copa do Mundo. O material foi produzido pelo Departamento de Ensino Fundamental.

A superintendente de Gestão Educacional, Elisângela Mantagute, afirma que o caderno contempla abordagens pedagógicas de diferentes componente curriculares sobre o tema. “Assim o tema pode ser trabalhado por qualquer disciplina, com criatividade”, explica.

O material foi enviado a todas as escolas e está disponível no Portal Cidade do Conhecimento.