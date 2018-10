Evento gratuito para estudantes terá aulão para a prova do ENEM e feira de profissões

Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta segunda-feira, 8 de outubro, a Ópera de Arame vai se transformar numa imensa sala de aula. A UniSociesc Curitiba organizou aulas-show e uma feira de profissões aberta para alunos dos 3.º e 4.º ano do ensino médio. O Encontro com o Futuro, evento público e gratuito, terá duas sessões, das 8 às 11h15 e das 14 às 17h15.

As aulas-show serão ministradas de forma lúdica e dinâmica por professores da Academia de Cientistas para alunos do ensino médio que irão prestar a prova do ENEM em novembro deste ano. O tema será Ciências da Natureza e os professores abordarão questões de Química, Física e Biologia.

A mostra de profissões trará informações sobre os cursos da UniSociesc Curitiba que atualmente são 33 no Campus Palácio Avenida e 23 no Campus Pinheirinho. A instituição vem se atualizando no mercado educacional e de trabalho e oferece cada vez mais novas oportunidades de cursos para os estudantes.



Serviço:

Encontro com o Futuro

Data: 8 de outubro

Horários: das 8 às 11h15 e das 14 às 17h15

Local: Ópera de Arame, na Rua João Gava, 970, Abranches, Curitiba

Evento gratuito