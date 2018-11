Evolution Dance Theatre leva ao palco ciência, arte e poesia

Da redação

Para comemorar os dez anos de sucesso, a companhia italiana Evolution Dance Theatre se apresenta no Teatro Guaíra, nesta sexta-feira (26), às 21 horas. Em cartaz, o mais novo espetáculo da trupe, ‘Night Garden’.

A companhia foi fundada em 2008 pelo artista americano Anthony Heinl. Graças à sua formação em Ciências Químicas e Tecnologia, o diretor leva ao palco inusitados materiais que ganham vida quando combinados a elementos cênicos que vão além da dança e do teatro. O misto de ciência, arte e poesia produzido por Heinl conduz a plateia por uma experiência única.

Anthony se destaca pelo conhecimento de um vocabulário artístico amplo, que mescla dança e teatro a outras formas de arte como acrobacia e ilusionismo, incluindo, ainda, o uso surpreendente de luzes e efeitos especiais. Em ‘Night Garden’, a companhia promete transportar o público para o crepúsculo, momento mágico entre o dia e a noite, a reflexão e o sonho, através dos movimentos dos bailarinos, da iluminação e da ilusão.

A turnê é apresentada pela SulAmérica, maior seguradora independente do país, e integra o Circuito SulAmérica de Música e Movimento, programa que tem por objetivo promover eventos culturais e esportivos por todo o Brasil. ‘Night Garden’ conta, ainda, com patrocínio de Furnas, apoio CSE e realização Gaia, Ministério da Cultura - Governo Federal.

DIRETORES

Anthony Heinl

Natural de Toledo, Ohio, foi um estudante de Ciências com paixão pelo teatro e pela dança. É o criador e designer de todos os efeitos especiais, adereços e técnicas especiais de iluminação no espetáculo.

Em 2001 Anthony ingressou no Momix, trabalhando em Lunar Sea, Sun-Flower-Moon, Opus Cactus, Momix in Orbit, Best of Momix, Momix Classics e Super Momix, em cerca de mil e quinhentos espetáculos em países como Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, China, Canadá, Chile, Dubai, França, Alemanha, Grécia, Holanda, Itália, Macau, Nova Zelândia, Espanha, Singapura e Estados Unidos. Participou estreitamente no processo artístico criativo da companhia, ao longo de seus cinco anos como participante.

Em 2006 mudou-se para a Itália, onde colaborou com Gianni Melis do Momix, trabalhando como bailarino e coreógrafo na criação do novo espetáculo Comix. Em 2007 participou na criação e no elenco de Why?, de Daniel Ezralow, em sua turnê italiana. Em 2008 fundava o eVolution Dance Theater, onde desempenhou as funções de diretor artístico, coreógrafo e bailarino.

Em 2009 foi comissionado para criar FireFly, uma nova produção para a Maggio Danza, a companhia nacional de balé de Florença. Posteriormente, criou Electricity, Black & Light e Night Garden.

Nadessja Casavecchia

Estudou inicialmente na Escola de Arte Dramática Paolo Grassi de Milão e, posteriormente, na Academia de Dança de Rotterdam, na Holanda.

Trabalhou em vários projetos coreográficos que incluem Millimeters, de S. Antonino, apresentado na Bienal de Veneza de 2005; In-tem-sive de K. Ossola, antigo bailarino do Teatro de Dança da Holanda, apresentado no Festival de Dança da Holanda; Aller Ziele de E. Wubbe, diretor artístico do Balé Scapino; e Fall Furiouse de S. Shopshire.

Posteriormente dançou na companhia austríaca X. Ida de Linz. Criou para a cena holandesa Silent Words, enquanto apresentava paralelamente, na Itália, a performance multimídia interativa B-light, vencedora do “Milano in Digitale”.

Em 2008 ingressou no eVolution Dance Theater, de Anthony Heinl, assumindo os papéis de diretora associada, assistente e bailarina.

CORPO DE BAILARINOS

Bruno Batisti, bailarino principal

Nasceu em 1984 e atuou no Festival Internacional Todi com, Heater Parisi, em coreografia de Veronica Peparini e música ao vivo do Avion Travel, com direção artística de Vittoria Ottolenghi.

Também atuou no show Cutty Sark em Madri, Valencia e Barcelona; na produção musical de Franco Dragone, Principe Della Gioventù, com coreografias de Veronica Peparini, direção de Giuliano Peparini e música de Riz Ortolani.

Em 2016 ingressou no eVolution Dance Theater e tornou-se bailarino principal, participando de excursões internacionais e eventos na Itália, China, Alemanha, Grécia, Espanha e Suíça.

Guilia Pino, bailarina

Nasceu em 1996 e dedicou-se inicialmente ao estudo da ginástica, formando-se posteriormente na Academia de Dança Kledy, onde estudou com vários professores. Em 2018, ainda muito jovem, ingressou no eVolution Dance Theater.

Antonella Abbate, bailarina

Nasceu em 1994 e formou-se na Academia Nacional de Dança de Roma. Atuou em Read to dance no Aterballetto e, ainda recém-formada, passou a trabalhar no eVolution Dance Theater, participando do espetáculo Night Garden com turnês pela Itália, Suíça, Alemanha e China.

Carlotta Stassi, acrobata

Nasceu em 1986 e frequentou a Professione Musicale de Parma, dirigida por Francesco Frola e Roberto Giuffrida. Atuou na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Inverno de 2006 e em Jesus Christ Superstar Planet Musical de Massimo Piparo, com turnês pela Itália e Europa. Ingressou no eVolution Dance Theater em 2017.

Giuseppe Liuzzo, bailarino

Nasceu em 1989 e formou-se em D.A.M.S. na Faculdade de Letras e Filosofia de Messina. Dançou em Aria de NoGravity de E. Pellisari, Harry Potter in concerto, com a Italian Film Orchestra e em 1908 underground 2008 com direção de Antonio Lo Presti; em Malgré tout, direção e coreografia de R. Greco. Em 2017 ingressou no eVolution Dance Theater, onde participou de Night Garden.

Matteo Crisafulli, acrobata

Nasceu em 1989 e atuou em Evolushow 2.0 de Enrico Brignano, com coreografia de Manolo Casalino e Divo Nerone e em Night Garden, com o eVolution Dance Theater, participando de turnês pela Itália, Suíça, Alemanha e China.

SOBRE

eVolution Dance Theater

A companhia pode ser definida como “Criatividade em Movimento” - eVolution Dance Theater é uma fusão inovadora e empolgante de dança, arte, acrobacia e ilusão. Nos sete últimos anos, o grupo empreendeu turnês mundiais cativando o público com suas exibições únicas.

Paralelamente, vem criando espetáculos para a Companhia Nacional de Balé de Florença, Got Talent, também da Itália, e, mais recentemente, em 2015, o mega-sucesso The Magic of Light, para a Disney Cruise Lines.

Turnês comemorativas pelos dez anos da companhia incluem Itália, Israel, Alemanha, Hong Kong, Macau, Grécia, China e Suíça, além do Brasil.

Realização: Dell´Arte; mais um evento Verinha Walflor - assinatura dos bons espetáculos.

SERVIÇO

Volution Dance Theatre

Onde: Teatro Guaíra Grande Auditório

Quando: sexta-feira, 26 de outubro, às :21h

Classificação: Livre

Quanto: R$ 200

Ingressos Promocionais limitados: R$ 40.

Descontos: 30% de desconto no preço de inteira e não cumulativo com outras promoções ou descontos beneficiados por lei na compra de até 02 (dois) ingressos para o Clube Gazeta do Povo, válido somente para o titular do cartão. 30% Site DELL’ARTE

Regras: Desconto de 30% para a compra de até 02 ingressos exclusivo para site Dell´Arte (mediante apresentação do email na entrada do teatro). O cliente pode imprimir ou salvá-lo em seu celular. Desconto válido em todos os pontos de venda.

Vendas: Aceitam-se cartões de débito, crédito e pagamento em até 3 parcelas com acréscimo.