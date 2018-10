Exames do EJA Online têm inscrições abertas até a quinta-feira no Paraná

AN-PR

Vai até quinta-feira (11) o prazo para as inscrições para os Exames da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Online 2018, da Secretaria de Estado da Educação. A oportunidade é gratuita e voltada para toda pessoa, maior de 18 anos, que não teve acesso à educação na idade certa mas agora deseja retomar seus estudos e obter uma certificação no Ensino Médio.

Interessados devem procurar o estabelecimento de ensino credenciado mais próximo, levando original e fotocópia de documento de identificação. A lista completa de escolas que participam dos Exames da EJA Online está disponível em www.educacao.pr.gov.br/eja

Os exames acontecerão em dois dias, cobrindo doze disciplinas do Ensino Médio, sendo seis provas aplicadas em cada dia, de manhã, tarde e noite. Quem obtiver no mínimo média 6,0 em todas elas poderá solicitar sua certificação.

Até o dia 11 de outubro estão abertas as inscrições para a primeira etapa dos Exames, que serão realizados no dia 7 de novembro com as disciplinas de Física, Biologia, Sociologia, Química, Geografia e Filosofia.

A segunda etapa terá inscrições de 1º a 13 de novembro, e provas de Língua Portuguesa/Redação, Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), Matemática, Educação Física, Arte e História no dia 03 de dezembro.

PROVAS – Cada prova tem duração de 1h e 30 minutos e é feita em um dos computadores do laboratório de informática das escolas. A única exceção é a prova de Língua Portuguesa, que dura 2 horas e inclui uma redação que deve ser escrita em um Cartão de Redação. Quem se inscrever para esta disciplina deve levar uma caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente.

A certificação é emitida por uma escola da rede estadual, seguindo critérios de uma resolução que será divulgada pela Secretaria da Educação. O mesmo documento incluirá os critérios para aproveitar resultados de Exames da EJA Online de anos anteriores, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até 2016, Educação de Jovens e Adultos regular, ou mesmo da Educação Básica regular, para obter a certificação no Ensino Médio.

Todas as informações estão disponíveis no link http://www.educacao.pr.gov.br/eja