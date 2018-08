Exposição do fotógrafo Bob Wolfenson exibe retratos de Chico Buarque, Pelé e Lula

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Bob Wolfenson: Retratos" traz os espetaculares cliques do fotógrafo e artista paulistano Bob Wolfenson no Espaço Cultural Porto Seguro, na região central de São Paulo. A mostra será aberta a partir da próxima quinta (23).

Wolfenson é autor de retratos marcantes da iconografia brasileira, tendo capturado com suas lentes momentos singulares de figuras públicas de diferentes áreas de atuação. Entre elas, o cantor e compositor Chico Buarque, o ex-presidente Lula, a modelo Gisele Bündchen e o artista plástico Hélio Oiticica (1937-1980).

A produção do artista como paparazzo também surpreende, com fotografias de relances de artistas como Charles Chaplin (1889-1977) e Sophia Loren.

A exposição traz mais de 200 retratos produzidos ao longo da carreira de 45 anos do artista, que também é referência em fotografias de nus, de moda e de publicidade.

Com curadoria de Rodrigo Villela, a mostra é dividida em núcleos, com espaços para personalidades da cultura, do esporte, da política e da moda.

Retratos de Fernanda Montenegro, Pelé, Caetano Veloso, Tais Araújo, Marília Gabriela, Anitta, Laerte, Zé Celso, Fernando Henrique Cardoso e Sebastião Salgado também são destaques.

O paulistano Bob Wolfenson, 64, é um dos principais retratistas da América Latina. O fotógrafo iniciou a carreira na Editora Abril e, ao longo dela, foi publicado nos principais veículos do país, como Folha, Veja, Vogue, ELLE, Playboy, Harper's Bazaar e Rolling Stone.

Autor de diversos livros, entre eles "Apreensões" (2010), o artista possui obras em acervos de grandes instituições culturais, como o Masp (Museu de Arte de São Paulo) e o MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo).