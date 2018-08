Feira de Cursos e Profissões da UFPR começa dia 23

Redação Bem Paraná

Com o objetivo de auxiliar alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares na escolha da carreira profissional, a Universidade Federal do Paraná promove a 16ª edição da “UFPR: Cursos e Profissões. Uma feira de ideias para o seu futuro”. O evento será realizado a partir das 9 horas da próxima quinta-feira (23) e segue até as 16 horas de domingo (26) no complexo da UFPR em Piraquara, região metropolitana de Curitiba.

Nos dois primeiros dias (23 e 24), a visitação será aberta a escolas que realizaram o agendamento prévio. No sábado e domingo (25 e 26) a feira estará aberta a toda a comunidade.

De acordo com a organização, ainda há vagas para visitas de grupos escolares para o período da tarde. As inscrições podem ser feitas pelo portal do evento até às 22 horas de segunda-feira (20).

A feira tem entrada gratuita e apresenta os cursos de graduação e atividades relacionadas ao ensino de todos os campi da universidade. Além dos estudantes, o evento é aberto a familiares, professores, profissionais de educação e o público interessado em conhecer mais sobre a UFPR.

Feira de Cursos e Profissões. Foto: Samira Chami Neves/Arquivo Sucom 2017

Programação

Os visitantes poderão passar por 129 estandes. Além de tirar dúvidas e conhecer mais sobre os cursos de graduação, haverá apresentação de projetos, serviços, pró-reitorias e empresas juniores da instituição.

Acadêmicos e professores da UFPR estarão disponíveis para prestar informações sobre o período de formação, atividades e mercado de trabalho. No estande do Núcleo de Concursos, os estudantes poderão realizar inscrições para o vestibular 2018/2019.

Durante o horário de almoço, haverá apresentações culturais com a participação de artistas e bandas formadas por estudantes da universidade.

A Feira de Cursos e Profissões também oferece palestras sobre os cursos, ministradas por professores e autoridades da área. Confira a grade de programação de palestras.

Foto: Marcos Solivan/Arquivo Sucom 2017

Público e Infraestrutura

A Feira é realizada no complexo da UFPR, em Piraquara, pelo terceiro ano. Há estacionamento gratuito para ônibus e carros.

O espaço terá uma praça de alimentação, com barracas e food trucks.

A expectativa do coordenador do evento, Ray Garbelotti, é ultrapassar o público da última edição. “Em 2017, batemos o recorde de público, recebemos 115 mil visitantes. Neste ano poderemos chegar ao público de 140 mil pessoas”.

O sucesso da UFPR: Cursos e Profissões ganhou fama nacional e começa a se projetar até mesmo em outros países. A cada ano, aumenta o número de participantes de outros estados.

Veja mais informações no site do evento.

Serviço

UFPR: Cursos e Profissões. Uma feira de ideias para o seu futuro

23 de agosto e 24 de agosto

reservados para escolas agendadas

9h às 18h

25 de agosto

aberto à comunidade

9h às 18h

26 de agosto

aberto à comunidade

9h às 16h

Endereço:

Complexo da UFPR – Rodovia João Leopoldo Jacomel, 4015 – Jardim Primavera, Piraquara