Feira de Cursos e Profissões da UFPR recebe 128 mil visitantes e bate recorde

UFPR

A 16ª Feira de Cursos e Profissões da UFPR, realizada no último final de semana no Campus Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, marcou um novo recorde de visitantes do evento: cerca de 128 mil pessoas, segundo estimativa da organização. Em 2017, foram registrados em torno de 115 mil visitantes.

O dia mais concorrido foi o sábado, tendo em vista que foi o escolhido pelas escolas que não conseguiram agendar horário nos dias reservados a instituições de ensino (quinta e sexta). Somando-se expositores, montadores e apoiadores, circularam pela UFPR Cursos e Profissões 135 mil pessoas.

Alguns dos estandes mais disputados no último dia de feira foram o do “Meu Primeiro Certificado UFPR”, projeto do Programa de Pós-Graduação em Psicologia que orienta usuários do trânsito; o do projeto de extensão Física Brincando e Aprendendo (Fibra), que tradicionalmente leva à feira experimentos interativos; e o do Curso Técnico de Petróleo e Gás do Setor de Educação Profissional e Tecnológica (Sept), que ofereceu brindes (biscoitos ou capinhas para celular) a quem completava o bingo da tabela periódica, além de outros jogos.

Somente do bingo haviam participado, até o meio-dia de domingo, pelo menos 1.070 pessoas, entre as registradas em uma planilha mantida pelos estudantes. “A cartela do bingo tem elementos químicos em vez de números. Então o jogador precisa identificar os elementos para poder marcar, mas pode olhar na tabela periódica se ficar em dúvida”, explica Gabriel Rigoni, de 16 anos, aluno do Sept.

Outro brinde concorrido foi o adesivo da campanha Luto pela Ciência, contra os cortes de recursos públicos para bolsas de pesquisa, distribuído no estande da UFPR TV.