Final da GXP SA Season 1 

No feriadão de Corpus Christi, dias 2 e 3 de junho, a Cooldown E-Sports n´Burgers, estará aberta a partir das 12h para a transmissão oficial da 1ª temporada da GXP SA de PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds), com narração presencial de Murillo Shooow. Além dele, já confirmam presença os streamers Burgão, MadMan e Snoway. Garanta o ingresso antecipado pelo site https://www.eventbrite.com.br/e/gxp-sa-season-1-pubg-tickets-46327328286

Rock em dose dupla

Julho é sinônimo de comemorar o Dia Mundial do Rock e 21 anos de história do Crossroads, o bar mais rock’n’roll da capital paranaense. Este ano a festa que celebra o ritmo está marcada para o dia 14 de julho, e traz novidades – a festa começa no início da tarde, a partir das 14h. Com realização do Crossroads, Planeta Brasil e 302, nesta edição, ela ganha novo nome “Festival Crossroads Dia Mundial do Rock” e será realizada no Usina 5.

Festa Exclusiva

A edição Escape, da TribalTech, deixou saudades para os amantes da música eletrônica não só pelo line-up, mas também pela inovação do espaço e da proposta. Por conta disso, no próximo dia 9 de junho, às 23h, a Usina 5 receberá a primeira edição da Timetech – uma festa cujo conceito será o de apresentar sonoridades eletrônicas conceituais pelas mãos de artistas que pouco passaram pelo país, renomados ou revelações. Mais informações pelo site www.aloingressos.com.br

