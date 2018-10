Flores de primavera e verão chegam às ruas de Curitiba até o fim de outubro

SMCS

Begônias, sunpatiens, tagetes, sálvias e ametistas começam a chegar às ruas de Curitiba até o fim deste mês. As novas cores das flores produzidas pelo Horto do Guabirotuba, variando entre rosa, laranja, amarelo e azul, anunciam a alta primavera e a preparação para o verão, que começa no fim de dezembro.

Na tarde desta segunda-feira (8/10), o prefeito Rafael Greca foi verificar as estufas do horto, que pertence ao Departamento de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. “Essa produção vai compor os canteiros da nossa primavera 2018, nas ruas, praças e no Jardim Botânico”, disse o prefeito.

Acompanhado da secretária Marilza Dias, Greca ajudou a montar os vasos que compõem o paisagismo das ruas do Centro da cidade e no transplante de mudas na máquina de repicagem. Marilza lembrou que o Horto do Guabirotuba tem, hoje, uma produção de 1,5 milhão de mudas de flores por ano.

Participaram da visita o presidente da Câmara Municipal, Serginho do Posto; o superintendente de Obras e Serviços da secretaria, Reinaldo Pilotto; e os diretores de Produção Vegetal, José Roberto Roloff, e de Parques e Praças, Jean Brasil.

Resistentes

Das flores que vão para as ruas, segundo o diretor de Produção Vegetal, as 12 mil begônias big e 15 mil sunpatiens terão duração maior que o usual. “Elas são plantas perenes e a nossa ideia é que elas sejam trocadas apenas para o próximo inverno, se ele for rigoroso”, explicou.