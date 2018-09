França chama Doria de 'governador de Facebook' em propaganda eleitoral

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa de rádio desta sexta-feira (21) do governador de São Paulo e candidato a reeleição pelo PSB, Márcio França, focou em críticas às propostas de criação de creches feitas pelo ex-prefeito e também candidato João Doria (PSDB), que lidera as pesquisas de intenção de voto para o cargo, segundo Datafolha desta quinta (20).

O programa de França diz que Doria faz promessas sem fim e mostra creches num padrão Disneylândia. Uma personagem do programa do pessebista fala ainda que "viu o acelerado mostrando creches nos Estados Unidos e dizendo que é aqui".

Segundo a rádio CBN, o programa de Doria utilizou cenas de escolas e clínicas filmadas nos Estados Unidos e na Rússia para ilustrar feitos do ex-prefeito paulistano e suas promessas de governo, caso vença a eleição.

As mesmas cenas foram encontradas pela reportagem da emissora em vídeos antigos no YouTube, no Twitter e em canais ligados às redes americanas NBC e CBS.

França promete construir mil creches para zerar a fila no estado, mas de forma pé no chão, ao contrário do tucano, que estaria brincando com o sentimento da população do estado e seria um candidato de rede social.

"Eu sou um governador real. Não sou um governador de Facebook, que mostra a creche linda na propaganda, mas sabe que não vai dar para fazer meia dúzia daquelas. Aí as mães ficam vendo na TV aquela creche maravilhosa, só que nunca vai chegar no bairro dela. Isso é vender ilusão, brincar com o sentimento das pessoas, e eu nunca fiz isso na minha vida inteira. Comigo é diferente: eu tenho palavra", afirmou.