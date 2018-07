Game of Thrones é tema de festa que acontece em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

No próximo dia 19 de agosto, a cidade de Curitiba será palco da Friends White Party, uma das festas mais emblemáticas e tradicionais do país. Com 16 anos de história, o evento, que teve sua origem na cidade de Guarapuava (PR), desembarca pelo segundo ano consecutivo na capital paranaense. A celebração faz parte da programação oficial da Friends Weekend 2017, que será dividida em três ações (Welcome Party, Feijoada dos Friends e Friends White Party), atraindo milhares de pessoas para a cidade de Curitiba.

A Friends White Party, que será realizada na Ópera Concept Hall, terá toda sua temática baseada na consagrada série GoT. A festa contará com a participação e mais de 40 artistas performáticos e atrações musicais variadas, além de atrações tecnológicas que farão do evento um universo lúdico de surpresas e fantasias, regado de um open bar para completar evento do início ao fim. No ano de 2016, em sua primeira edição em Curitiba, a festa fez o público viajar por Mad Max.

A Friends White Party surgiu em Guarapuava (PR) como uma festa para eu comemorar o meu aniversário de 18 anos com os amigos. Hoje, 16 anos depois, ela ganhou proporções inacreditáveis, se transformando em uma referência nacional. Estamos preparando uma grande infraestrutura para atender o público com toda a comodidade e excelência. Além disso, a grande destaque da noite será a temática que levará o público para dentro da série GoT, um dos grandes sucessos da história da televisão mundial, comenta Thiago Pissaia, idealizador e organizador da Friends White Party.

Além de toda a temática, a Friends White Party contará com grandes atrações musicais, com destaque para a banda Jammil e Uma Noites, uma das grandes referências do axé music no Brasil, e o consagrado DJ Pic Schmitz. Os DJs Tom, Thiago Matthias e Ber Bush completam a programação da festa. Nos preocupamos com todos os detalhes da festa para oferecer uma noite inesquecível ao público, e é lógico que as atrações musicais fazem toda a diferença. Traremos para Curitiba grandes nomes nacionais, entre eles a banda Jammil e o DJ Pic Schmitz, que arrastam milhares de pessoas por ondem passam, completa Pissaia.

Os ingressos para a Friends White Party, com direito a Open Bar, podem ser adquiridos no site www.friendsweekend.com.br. Além disso, quem quiser curtir a programação completa da Friends Weekend 2017 pode aproveitar para adquirir os passaportes completos, com convites para todas as festas. Mais informações pelo telefone (41) 99122-8292 ou nas redes sociais da Friends Weekend 2017.