Golf – 7 nos Jogos Escolares Paradesportivos de Curitiba 

Os jogos escolares organizados pela Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Juventude (SMELJ) estão acontecendo nesta quinta e sexta-feira, dias 04 e 05, nas dependências do campo de Golf-7 construído pela Federação Paranaense e Catarinense de Golfe. Ao todo são 80 alunos de 11 escolas especiais de Curitiba e região metropolitana participando deste evento, as modalidades acontecem por tacadas e por buracos, as equipes são divididas por gêneros feminino e masculino, e podem participar crianças a partir de 14 anos.

Todos os praticantes possuem alguma deficiência intelectual, como transtorno global de desenvolvimento, síndrome de down e deficiências múltiplas. O projeto foi criado justamente pensando na evolução da coordenação motora, na melhora da concentração e disciplina dos praticantes. Os alunos vencedores desta etapa são selecionados para compor a delegação de Curitiba no PARAJS, entre os dias 14 e 18 de novembro em Apucarana-PR.