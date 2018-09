Governo diz buscar retomada das obras nos trechos 1, 2 e 3

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confrontada com os relatórios e a ata da reunião obtido pela reportagem, a Dersa não nega o estudo para paralisar a construção do Rodoanel. A estatal diz que tenta retomar a negociação para a volta das obras nos lotes 1, 2 e 3.

Ainda assim, ao considerar a obra como um todo, a Dersa diz que o Rodoanel não está parado, uma vez que os outros lotes estão em atividade. Segundo ela, o empreendimento está com 85,1% concluídos e todos os pagamentos às contratadas estão em dia. Dos R$ 4,99 bilhões de custos com a obra bruta, o governo já pagou R$ 3,89 bilhões.

Em relação às ações de segurança, a Dersa diz que todas as medidas de engenharia foram adotadas pela equipe da companhia. "Na hipótese, ainda não confirmada, de incapacidade das empresas de continuidade das obras, a Dersa proporá ao governo do estado a possibilidade de o consórcio que operará o trecho Norte assumir a conclusão no lugar das empreiteiras Mendes Jr e OAS", afirma.