Governo Temer é aprovado por 3% da população, aponta pesquisa CNT/MDA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Michel Temer (MDB) foi apontado como bom ou ótimo por 2,7% dos entrevistados em pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira (20). Avaliaram negativamente a administração do emedebista 78,3% e disseram que a gestão é regular, 17,7%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 18 de agosto de 2018 e ouviu ouviu 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 estados e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança.

Pesquisas de opinião têm apontado o governo Temer como o mais impopular da história.

A reprovação ao emedebista cresceu, comparando a sondagem divulgada nesta segunda com outro levantamento semelhante feito pela CNT/MDA em maio de 2018. Naquele mês, 71% disseram que o governo era ruim ou péssimo e 4% que era bom ou ótimo.

O desempenho pessoal de Temer foi desaprovado por 89,6% dos pesquisados.

Na corrida presidencial, o CNT apontou que o ex-presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto, com 37,3%. Em segundo lugar está o deputado federal e capitão reformado do Exército Jair Bolsonaro (PSL), com 18,3%.