Haddad contrata gráfica envolvida em corrupção e que teve dono preso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha de Fernando Haddad (PT) à Presidência da República contratou uma gráfica envolvida em casos de corrupção e que já teve o dono preso.

A gráfica Print, de Cuiabá (MT), aparece em investigações no Mato Grosso, incluindo uma como destinatária de ilegal de dinheiro do frigorífico JBS.

A empresa foi contratada pela campanha de Haddad para o fornecimento de impressos e adesivos, no valor de R$ 111 mil, de acordo com o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Além dela, a campanha petista, que é bancada com verba pública, gastou cerca de R$ 8 milhões com corporações com conexão com a Lava Jato.

O dono da gráfica, Dalmi Fernandes Defanti Junior, chegou a ser preso em 2015 durante a operação "Edição Extra", junto com os irmãos dele, Fábio e Jorge Defanti.

A operação investigava fraude em licitação de R$ 40 milhões para serviços gráficos para a Secretaria de Comunicação do governo matogrossense. A prisão ocorreu porque eles teriam apagado arquivos que mostravam que prestaram serviços para o governo.

A licitação ocorreu em 2011 e passou a ser investigada após denúncia de um empresário convidado para participar do suposto conluio.

Segundo ele, pelo esquema, além de combinar o resultado da licitação, as empresas imprimiriam bem menos material do que eram paga para fazer.

A gráfica Print também aparece em outro caso, ligado à Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Pelo esquema, as empresas devolveriam 75% de comissão a parlamentares.

Os casos seguem tramitando e, em 2016, a Justiça bloqueou R$ 7,4 milhões em bens da gráfica Print e sócios.

A empresa também aparece em delação premiada do ex-governador do estado, Silval Barbosa (MDB). Ele passou quase dois anos preso por fraudes cometidas entre 2011 e 2014.

De acordo com o depoimento de Barbosa dado ao Ministério Público Federal em 2015, Dalmi recebeu R$ 800 mil em espécie em um hotel no Rio, com objetivo de quitar dívida de campanha de 2014. O dinheiro era fruto de propina paga pelo frigorífico JBS, diz o depoimento.

O ex-governador, porém, afirma que o empresário não sabia a origem do dinheiro.

Esta não é a única empresa contratada pelo PT na eleição presidencial que aparece em casos de corrupção --juntas, as campanha de Haddad e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a candidatura indeferida, gastaram R$ 8 milhões com empresas conectadas à operação Lava Jato.

A campanha de Lula gastou R$ 4,9 milhões para locação de equipamentos para gravação de programas com a Rentalcine --a empresa tem como sócios um réu na Lava Jato e um delator relacionado à Odebrecht no Peru. Já Haddad gastou mais R$ 2,1 milhões com a firma.

O PT também gastou mais R$ 741 mil na compra de panfletos da gráfica Braspor, que apareceu na Lava Jato por repassar dinheiro para uma empresa fantasma do ex-deputado federal André Vargas, na época do PT. A Braspor fez ao menos três depósitos na conta da LSI, a empresa mantida por Vargas. Os pagamentos somaram R$ 79 mil.

A assessoria de Haddad afirmou que contrata seus fornecedores seguindo a lei e que todas as despesas são informadas ao TSE. A reportagem procurou a direção da gráfica Print, mas não teve resposta. Os sócios da Rentalcine e da Braspor negam irregularidades.