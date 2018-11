Holanda busca empate heroico contra Alemanha e avança na Liga das Nações

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Holanda buscou o heroico empate por 2 a 2 contra a rebaixada Alemanha, nesta segunda-feira (19), fora de casa, e se classificou para a próxima etapa da Liga das Nações 2018/2019. Com este resultado, a França, atual campeã mundial, está eliminada.

Os dois gols alemães foram feitos ainda no primeiro tempo. Timo Werner abriu o placar aos nove, quando chutou de fora da área e acertou um golaço. Posteriormente, aos 20 minutos, Leroy Sané recebeu um belo lançamento de Kroos e ampliou.

A Holanda diminuiu com Quicy Promes, aos 40 do segundo tempo, em um belo chute da entrada da área no canto esquerdo. A Alemanha ainda teve chance de fazer o terceiro e evitar a pressão que sofreu nos minutos finais, mas Kehrer perdeu uma grande chance aos 42.

Do outro lado, a Holanda foi para cima, especialmente com bolas levantadas sobre a área alemã. Em uma delas, Van Dijk não desperdiçou sua oportunidade e selou o empate aos 44. Após cruzamento da direita, um desvio na primeira trave o deixou livre para mandar a bola no canto esquerdo de Neuer.

Se a Alemanha tivesse vencido, a bicampeã mundial França teria se classificado para a próxima fase; como isto não aconteceu, Mbappé e companhia foram ultrapassados pela Holanda na liderança e acabaram eliminados desta primeira edição da Liga das Nações.

Com o empate, a Holanda ficou na liderança com os mesmos sete pontos da França, mas com vantagem no saldo de gols. A Alemanha somou apenas dois pontos nos quatro jogos que disputou e se despede do torneio com dois empates, duas derrotas e zero vitórias. Na próxima edição, em 2020/2021, os alemães disputarão a Liga B, que equivale à segunda divisão.

A fase final da Liga das Nações acontecerá em Portugal, em junho de 2019. Além da Holanda, estão classificadas Inglaterra, Portugal e Suíça.

Dessa forma, o torneio seguirá com apenas uma das seleções semifinalistas da Copa da Rússia. Além da campeã França, também fracassaram a Croácia (perdeu na última rodada de virada para a Inglaterra), e a Bélgica (levou 5 a 2, de virada, da Suíça).