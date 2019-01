Redação Bem Paraná

O prefeito da cidade de Gdansk, na Polônia, foi vítima de um ataque brutal na noite de ontem (14 de janeiro), durante um evento de caridade. Pawel Adamowicz foi esfaqueado por um homem chamado Stefan quando estava num palco, em frente a centenas de pessoas.

Segundo comunicado dos médicos, Adamowicz foi gravemente ferido e precisou de transfusão de 41 unidades de sangue. Ele chegou a ser reanimado no local do ataque e foi transferido a um hospital universitário, mas sofreu lesões graves no diafragma, no coração e em órgãos da cavidade abdominal e acabou não resistindo.

Logo após desferir os golpes contra o prefeito, o homicida pegou o microfone e disse que atacou o prefeito porque foi preso injustamente pelo governo anterior, do Plataforma Cívica, e que foi torturado na prisão. "É por isso que Adamowicz vai morrer", acrescentou o assassino, que ainda comemorou o ataque diante do público (confira no vídeo abaixo).

O Plataforma Cívica apoiou a reeleição de Adamowicz, que tinha 53 anos e comandava a cidade portuária desde 1998. Ele foi atacado por volta das 20 horas de ontem, em um pódio erguido para uma campanha de arrecadação de fundos para a compra de equipamentos para hospitais.

O agressor, que teria 27 anos, não resistiu à detenção. De acordo com a imprensa polonesa, ele ficou cinco anos preso após ser condenado por quatro ataques armados contra banco. Durante sua estada na prisão, contudo, a saúde mental teria se deteriorado gravemente.

Agora a polícia investiga como o agressor conseguiu acessar o pódio para chegar próximo do prefeito Adamowicz.