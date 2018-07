Homem foge de motel sem pagar e é perseguido por helicóptero da PM

A polícia militar do Paraná não conteve esforços para realizar uma perseguição e capturar um homem de 22 anos. O rapaz, de Curitiba, havia parado em um motel quando começou a usar drogas, teve um surto psicótico, quebrou os móveis e fugiu do estabelecimento sem pagar a conta com a sua fiorino…

Assim que a polícia foi acionada, os oficiais resolveram não dar brecha pro suspeito e quando viram que ia ser meio difícil alcançar a fiorino por terra, solicitaram suporte ao helicóptero da corporação, que acompanhou o jovem até o momento da sua prisão. Agora serão realizados testes pra verificar se ele estava mesmo sob o efeito de drogas, quais ele teria usado e quanto será a conta do motel.

Da Rússia brasileira

Vereador quebra a perna durante briga em câmara no Paraná

Poderia ter acontecido em qualquer cidade do interior? Poderia… Foi acontecer justamente no Paraná? Foi… O pior é que o vereador nem conseguiu brigar de verdade, assim que levantou já caiu no chão com a perna dobrada em 2.

Video da semana

Assista ao clipe 'No Comando', de Minel, Hupalo com participação de Liva

Hupalo e Minel lançaram o clipe da faixa No Comando, que faz parte de suas EP recém lançada. A faixa conta com participação de Liva, do selo Armadilha Inc. O audiovisual ficou por conta de Marlon Ramos Film.

+ Veja o clipe em http://www.curitibamilgrau.com.br/assista-o-clipe-no-comando-de-minel-hupalo-com-participacao-de-liva/

