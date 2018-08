Ivan Santos com colaboração dos editores do Bem Paraná

A Assembleia Legislativa reabriu ontem os trabalhos após o recesso parlamentar com uma sessão em homenagem ao deputado estadual Bernardo Carli (PSDB). O tucano morreu em um acidente aéreo no dia 22 de julho. A aeronave em que ele estava caiu na área rural do município de Paula Freitas, região Sul do Estado, matando também dois pilotos que estavam a bordo. Os parlamentares fizeram um minuto de silêncio em memória do colega falecido.

Antecipação

O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), confirmou que em razão do período eleitoral, as sessões das quartas-feiras, que normalmente acontecem no período da tarde serão antecipadas para a manhã, para liberar os parlamentares mais cedo para a campanha.

Zoneamento

O prefeito Rafael Greca (PMN) entregou ontem, à Câmara Municipal de Curitiba, durante sessão de reabertura dos trabalhos da Casa após o recesso parlametnar, o projeto da nova Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação de Solo da Capital. Segundo ele, a proposta pretende reavivar a habitação na área central, ampliar o comércio nos bairros estimulando o uso misto, concretizar uma nova conectora ligando o Caiuá ao Hauer, finalizar a Linha Verde e despoluir visualmente a cidade, entre outras medidas.

Centro

“Só as famílias moradoras salvarão o Centro, que não pode ser uma carcaça que fecha com os bancos e com as portas metálicas às 16h30”, disse Greca.

Eleitorado

O eleitorado paranaense aumentou 1,32% nos últimos quatro anos, passou de 7.865.950 votantes em 2014, para 7.971.087 eleitores em 2018. Os dados são Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com o TSE, a maioria do eleitorado estadual é formada por mulheres com 52,4% (4.178.329) enquanto os homens sao 47, 6% (3.791.914). A maioria dos eleitores paranaenses tem entre 35 e 39 anos, somando 830.372 (10,42%), seguido pela faixa etária de 25 a 29 anos, com 814.378 (10,22%). No Paraná há ainda 3.218 eleitores com idade entre 95 e 99 anos (0,04%) e 17.499 com 16 anos de idade.

Transexuais

No Paraná há 304 eleitores transexuais e travestis que terão seu nome social impresso no título de eleitor e no caderno de votação das Eleições 2018. No Brasil, são 6.280 pessoas fizeram essa escolha ao se registrar ou atualizar seus dados na Justiça Eleitoral.

Parentesco

A filha do desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que tirou do juiz Sérgio Moro o inquérito contra o ex-governador Beto Richa (PSDB), é filiada ao PSDB e tem cargo no governo do Estado. Camila Witchmichen Penteado foi nomeada em 17 de novembro do ano passado por Richa para exercer, em comissão, a função de assessora da Governadoria. Desembargadores são juízes que têm assento em Tribunal de Justiça ou de Apelação

Ilação

Em nota, Richa afirmou que "a ilação sobre qualquer motivação estranha na decisão da Justiça Eleitoral de manter em sua jurisdição" a investigação contra ele "é de um desrespeito flagrante ao Poder Judiciário". Também em nota, o desembargador afirmou que não há impedimento de sua atuação no caso. E que a nomeação de sua filha para o cargo no governo atendeu a critérios técnicos.