Ingressos para a final da Sul-Americana na Arena da Baixada se esgotam em um dia

Da Redação Bem Paraná com site CAP

A torcida atleticana esgotou rapidamente os ingressos para a grande decisão da Conmebol Sul-Americana, diante do Junior Barranquilla, da Colômbia. As vendas foram feitas pelo site www.ingressoscap.com.br, com início na sexta-feira (30) e foram esgotadas no mesmo dia. A partida de volta da final acontece no dia 12 de dezembro, na Arena. A partida de ida da decisão é na próxima quarta-feira (5), na Colômbia.



Os torcedores que não têm o cadastro biométrico e possuem o voucher da compra pela Internet devem comparecer às bilheterias do Estádio Joaquim Américo, a partir de segunda-feira (3), para realizar a biometria e retirar o ingresso.



O ponto de cadastramento biométrico funcionará de segunda-feira (3) a terça-feira (11), das 10h às 18h, e na quarta-feira (12), das 10h às 21h45.