Jardim Botânico e Parque Tanguá terão bistrô e loja #CuritibaSuaLinda

A Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) abriu licitação para ocupação de espaços comerciais no Parque Tanguá e no Jardim Botânico. Os dois locais são destinados à instalação de bistrôs que terão, ao lado, loja da rede de suvenires #CuritibaSuaLinda, administrada pela Urbs.

As propostas para a ocupação dos bistrôs serão abertas em 29 de outubro, às 13h, no auditório da Urbs, atrás da Rodoviária de Curitiba. Os interessados em conhecer os espaços podem agendar visitas com a Unidade de Comercialização da Urbs (41 3320 3294), das 12h30 às 18h30.

Os detalhes sobre outorga e aluguel podem ser consultados no edital publicado no site www.urbs.curitiba.pr.gov.br. Os interessados também devem apresentar, além da proposta financeira, um projeto de ocupação do espaço.

O Jardim Botânico e o Parque Tanguá são dois ícones turísticos da cidade e recebem milhares de visitantes durante o ano. “O potencial de comercialização nesses pontos é enorme”, disse o gestor da Área Comercia da Urbs, Pedro Romanel.

#CuritibaSuaLinda

Ao lado de cada bistrô será instalada uma loja da rede #CuritibaSuaLinda para comercialização de suvenires com temas curitibanos, confeccionados por artesãos e designers locais. A primeira unidade foi inaugurada no dia 21 de setembro, no Palacete Wolf, no Centro Histórico.

A rede #CuritibaSuaLinda é administrada pela Urbs e terá sete pontos nos mais importantes espaços turísticos da cidade. Além do Palacete Wolf, do Tanguá e do Jardim Botânico, estão previstas lojas na Casa David Carneiro, no Centro, na Torre Panorâmica, no Mercado Municipal e no Parque Barigui.

O gestor da Urbs explica que juntar o bistrô e a loja #CuritibaSuaLinda no Parque Tanguá e no Jardim Botânico agrega valor aos dois comércios. “Embora sejam separadas fisicamente, os ambientes são próximos, quase anexos, e atraem o público de um local para outro”, disse Romanel.