Jogador do Paraná diz que salários estão atrasados e depois pede desculpas

Redação Bem Paraná

O lateral-esquerdo Igor, do Paraná Clube, causou uma polêmica ao declarar que os salários estão atrasados. Nesta sexta-feira (7), contudo, ele voltou atrás e pediu desculpas no que havia dito.

A declaração de que os salários dos jogadores do clube estariam atrasados foi feita a um conselheiro do clube. Nesta sexta, ele explicou o episódio. “Falei coisas que não gostaria de falar. Vi que estava errado”, disse ele, nesta sexta. “Está tudo resolvido”, continuou.

As declarações sobre os salários foram feitas após o empate do Paraná contra a Chapecoense (1 a 1), na quarta-feira (5), pela 23ª rodada do Brasileirão. “Talvez de cabeça quente, eu quis expor”, falou Igor. O resultado deixou o time paranaense ainda mais afundado na lanterna da competição.

O Paraná Clube volta a campo neste domingo (9), quando enfrenta o Santos, na Vila Belmiro.