Jonatan Álvez diz realizar sonho ao ser apresentado pelo Inter

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante uruguaio Jonatan Álvez, 30, foi apresentado pelo Internacional na manhã desta terça-feira (17). Em português claro, o atleta disse que realiza um sonho e explicou o apelido que o acompanha —"El Loco".

"É porque eu não gosto de perder. Todos clubes que eu vou, trato de ganhar e conquistar coisas. Aqui com o Inter, eu não vim só estar por estar. Vim por empréstimo por um ano e quero ficar mais tempo, tratar de mostrar para a gente, a torcida, com meu trabalho, que posso chegar muito longe", afirmou.

A torcida recebeu Álvez no aeroporto na última sexta-feira (13) com muita festa. Aos gritos, celebraram a contratação do jogador por empréstimo até o meio de 2019.

"Queria agradecer ao Inter por confiar no meu trabalho. Vim aqui tomar um novo ar, um novo rumo na carreira. Fiz uma boa escolha. Estou agradecido ao Inter por me trazer. Agora quero mostrar meu trabalho da melhor maneira para satisfazer o Inter e dar alegria para o torcedor que é fundamental", afirmou.

Em Porto Alegre, o jogador disse que realiza um sonho de infância: atuar no futebol brasileiro. Por isso, rejeitou outras propostas para sair do Junior de Barranquilla, da Colômbia.

"Meu empresário me disse que havia possibilidade de outros clubes também, eu decidi vir para o Inter para cumprir um sonho desde menino, de vir jogar no Brasil. Estou realizando um sonho, vi o Inter com muitos títulos. É uma honra vestir a camisa", explicou.

O principal momento do atacante, que começou a carreira no Uruguai e ainda passou por Portugal, se deu no Barcelona de Guayaquil, do Equador. Por lá, marcou 26 gols em 41 jogos no ano passado e foi um dos melhores da última Libertadores, com seis tentos.

Para jogar pelo Inter, o atacante precisa ganhar ritmo de jogo e a melhor condição física. Concorrerá diretamente com Leandro Damião por vaga na equipe.