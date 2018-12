Jornal francês afirma que o PSG está disposto a vender Neymar ou Mbappé por fair-play financeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diário francês L'Équipe divulgou neste sábado (8) que o PSG estaria disposto a vender Neymar ou Mbappé para evitar punições por desrespeitar o fair-play financeiro. O clube negou as informações do jornal esportivo.

O site do L'Équipe, que deu destaque neste sábado aos dois maiores craques do PSG, mantém a sua posição que o clube pode perder um dos seus principais jogadores.

O PSG respondeu a afirmação do diário negando a venda em um artigo publicado em seu site. “O L'Équipe se atreve a afirmar que 'o PSG está disposto a perder Kylian Mbappé ou Neymar Jr. para evitar sanções'", escreveu o clube.

“Estas informações são equivocadas, ridículas e que têm a única intenção de criar um clima de tensão no clube", afirmou ainda o PSG.

As informações do diário francês se deu em razão de uma possível investigação da Uefa contra o PSG por desrespeito do fair-play financeiro. Na prática, os clubes são proibidos de gastar mais dinheiro do que arrecadam.