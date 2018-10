Júri condena quatro da mesma família por morte de jogador de futebol

Redação Bem Paraná

Após mais de 17 horas de julgamento, o júri popular realizado em Catanduva, no interior de São Paulo, condenou quatro membros de uma mesma família pela morte de um jogador de futebol. A decisão dos jurados foi divulgada na madrugada desta quinta-feira (25 de outubro) e dos cinco réus (incluindo a ex-namorada da vítima e outros quatro parentes dela), quatro foram condenados a cumprir pena em regime fechado.

Rafael de Lima Serrano tinha 24 anos quando foi morto com quatro tiros e dois golpes de canivete na casa de sua ex, em 2015. Seu corpo foi encontrado dias depois em um canavial.

De acordo com a polícia, o motivo do crime teria sido uma discussão sobre a paternidade do bebê esperado pela mulher.

Ao todo, 20 testemunhas de acusação e defesa foram convocadas para o julgamento, que decidiria se as três mulheres e os dois homens denunciados por homicídio qualificato por motivo torpe, tortura, ocultação de cadáver e emboscada seria presos. No final, apenas a mãe da ex-namorada, Kátia Martins Staine, foi absolvida.

A ex-namorada, Natália Cristina Staine, pegou 21 anos de prisão. Outros três primos da jovem pegaram de 16 a 25 anos de prisão. Os advogados de defesa, contudo, negam a participação dos quatro no crime.

Ao longo da investigação, contudo, a polícia colheu provas diversas. Algumas delas foram mensagens trocadas pelos suspeitos pelo celular. Nas conversas, eles revelam detalhes de como tudo foi planeja e acabou na morte do atleta.