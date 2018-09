Justiça veta a Cida Borghetti uso de audiências públicas sobre pedágio em campanha

Ana Ehlert com assessoria

A candidata ao governo do Paraná, Cida Borghetti (PP) foi proibida de usar em sua campanha as imagens das audiências públicas referentes a discussão do pedágio. O veto é em resposta a ação movida pela coligação Paraná Inovador, encabeçada pelo candidato Ratinho Junior (PSD).

De acordo com a juíza auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), Graciane Lemos, o não cumprimento da determinação resultará na apliação de multa de R$ 100 mil por publicação em páginas/perfis das redes sociais da coligação Paraná Cidade, encabeçada por Cida Borghetti.

A decisão é deste domingo,2.