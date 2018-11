Lições do cinema para treinamento de equipes

Não são só os cursos formais e palestras que as empresas podem indicar aos seus funcionários. O cinema está repleto de obras com boas lições que podem fazer com que os colaboradores trabalhem com mais garra e afinco. Vejam alguns bons exemplos:



Ética, determinação e ousadia

Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento - a vida de Erin, interpretada por Julia Roberts, lembra a de muitas mães que trabalham arduamente para sustentar seus filhos. Com três crianças e um emprego em um pequeno escritório de advocacia, ela descobre que a água de uma cidade está sendo contaminada e espalhando doenças entre os habitantes. Ela convence o chefe a deixa-la investigar o caso e mobiliza toda a cidade por um bem maior.

Perseverança e motivação

À Procura da Felicidade - o filme que conta a história real de Chris Paul Gardner (Will Smith) é um verdadeiro ensinamento de perseverança e motivação. Nele, o personagem principal, um vendedor de aparelhos médicos, tem o sonho de se tornar um corretor de ações. Sua jornada é repleta de grandes desafios, mas ele não desiste até que a meta seja cumprida.

Superação de adversidades

Compramos um Zoológico – o filme conta a história de um pai de família que para recomeçar sua vida após o falecimento da esposa se muda para um zoológico em péssimo estado de conservação, onde, com a ajuda de uma equipe de funcionários, tenta fazer com que o local recupere o brilho perdido. A lição trazida por esse filme é a de lidar com as diferenças e acreditar que a união faz mesmo a força. Superar adversidades, inovar e descobrir sonhos são ensinamentos que o funcionário pode levar para o seu dia a dia.



Atenção, humor e simplicidade

Patch Adams – O Amor é Contagioso - amor pelo próximo e pelo trabalho, persistência e coragem de fazer diferente são os maiores pontos abordados na história de Hunter Adams. Seus métodos pouco convencionais, prezando a alegria e o envolvimento emocional com os pacientes, acabam por gerar um grande conflito com o reitor da universidade, que tenta expulsá-lo a todo custo. Assim é possível concluir que nem sempre o excesso de racionalidade nas tomadas de decisões é fundamental.



Adaptação e flexibilidade

Amor sem Escalas - nesta obra, Ryan Bingham (interpretado por George Clooney) tem um trabalho nada simpático: o executivo está sempre viajando para demitir funcionários. Quando a empresa cria um programa de vídeo conferências para cortar os custos das viagens, ele precisa pensar em uma maneira de se adaptar a essa nova realidade e ainda encarar sua dificuldade em se conectar a outras pessoas.

Curtas:

Palestra de Ricardo Amorim em Curitiba. Considerado o economista mais influente do Brasil, Ricardo Amorim, dia 7 de novembro, com a palestra “Brasil 2019: tendências e oportunidades”. O evento acontecerá às 20h, no Teatro Positivo e irá abordar questões como Inovação tecnológica, Cenário econômico brasileiro, Impacto econômico no seu negócio e Desafios do novo governo. Ingressos e informações no www.diskingressos.com.br .

O FTD Digital Arena promove no próximo dia 10 a sessão Cometas – viajantes das profundezas do Sistema Solar. Qual a probabilidade de um desses astros se chocar com a Terra? Essa está entre as dúvidas que serão respondidas pelo físico do planetário João de Oliveira. A sessão será exibida às 16h, após o filme “Seleção Natural”, às 15h, e a tradicional atividade “As Fronteiras do Sistema Solar”, realizada às 14h.

Clientes de salão e barbearia que se tornam amigos da casa pelo atendimento e agilidade. Estes são os diferenciais que fazem do Salão Nova República um dos mais freqüentados no Água Verde. Os irmãos e empreendedores Ismael e Marcos Cândido, com experiência de 35 anos no ramo, fidelizam clientes pelo pronto atendimento ou com agendamento para cortes de cabelo e barba. Tradição é tradição! Av. República Argentina, 1073-Fundos, com estacionamento.41-99500-6144

Frase:

"Na vida temos que ser ligeiros como os gatos e motivados como os cachorros".

(Rodrigo Milla)