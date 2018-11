Lista do Coritiba para enfrentar a Ponte Preta tem dez ausências

Silvio Rauth Filho

O Coritiba enfrenta a Ponte Preta nesta terça-feira (dia 13) às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela penúltima (37ª) rodada da Série B. A lista de convocados pelo técnico Argel Fucks tem dez ausências. O lateral-esquerdo Abner está suspenso por cartões amarelos e fica de fora. Outros cinco estão em recuperação, segundo último boletim médico divulgado pelo clube. Os demais quatro atletas ficaram de fora da relação por opção do treinador.

Na última sexta-feira, o Coritiba informou que estavam em recuperação médica: o goleiro Wilson e os meias Alisson Farias, Jean Carlos, Thiago Lopes e Carlos Eduardo. Wilson e Carlos Eduardo só retornam em 2019. O clube, porém, não divulgou uma previsão sobre os outros três casos.

Os quatro jogadores que não foram convocados para o jogo em Campinas por opção de Argel Fucks são os volantes Escobar, Uillian Correia e Vinicius Kiss e o centroavante Bruno Moraes. Os quatro têm o contrato acabando em dezembro.

O Coritiba não tem mais chances de acesso e nem risco de rebaixamento na Série B de 2018. Apenas cumpre tabela nesta terça-feira.

ESCALAÇÃO

O lateral-esquerdo William Matheus volta a ser titular nesta terça-feira, substituíndo Abner. Nas demais posições, o técnico Argel Fucks não confirmou a equipe. No último jogo, ele usou o esquema tático 4-2-2-2, com Chiquinho e Matheus Bueno como meias. Na frente, Guilherme Parede atuou aberto, como um ponta, e Alecsandro ficou como centroavante.

Em partidas anteriores, Argel adotou o esquema tático 4-2-3-1. Nesse caso, Guilherme Parede e Guilherme (ou Pablo) jogam como extremos (meias pelo lado do campo). Clique aqui para saber mais sobre esses dois esquemas usados pelo treinador.

PONTE PRETA

O Coritiba terá que enfrentar o “time do momento” na Série B. Quando o técnico Gilson Kleina chegou ao clube de Campinas, o time estava sem vencer há oito jogos e ameaçado pelo rebaixamento. Agora, com o novo treinador, somou seis vitórias e um empate e voltou a sonhar com o acesso. Está em quinto lugar, a um ponto do G4.

A Ponte não terá o meia Tiago Real (ex-Coritiba), suspenso, mas conta com a volta do volante João Vitor (ex-Palmeiras).

Os destaques da equipe são o centroavante André Luís, com 11 gols em 33 jogos na Série B 2018, e o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, com três gols e oito assistências em 30 partidas. O atacante Junior, com seis gols e quatro assistências, é outro ponto positivo do time.

PONTE PRETA x CORITIBA

Ponte Preta: Ivan; Ruan, Renan Fonseca, Reginaldo e Danilo Barcelos; Lucas Mineiro e João Vitor; Roberto, Matheus Vargas e Júnior Santos; André Luís. Técnico: Gilson Kleina

Coritiba: Rafael Martins; Leandro Silva, Alan Costa, Rafael Lima e William Matheus; Vitor Carvalho e Simião; Matheus Bueno (Guilherme), Chiquinho e Guilherme Parede; Alecsandro. Técnico: Argel Fucks

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), terça-feira às 21h30

CONVOCADOS

Relacionados pelo Coritiba para enfrentar a Ponte Preta

Goleiro: Arthur e Rafael Martins

Zagueiro: Alan Costa, Alex Alves e Rafael Lima

Lateral-direito: Leandro Silva

Lateral-esquerdo: William Matheus

Volante: Julio Rusch, Simião e Vitor Carvalho

Meia: Chiquinho e Matheus Bueno

Pontas: Guilherme, Guilherme Parede, Nathan e Pablo

Centroavantes: Alecsandro e Jonatas Belusso