Londrina vence a 3ª seguida e já sonha com o G-4 da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Londrina conquistou a terceira vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (18), a equipe paranense derrotou o Figueirense, no estádio do Café, por 2 a 0.

O veterano Dagoberto abriu o placar aos 6min do primeiro tempo. Na etapa final, Felipe Marques decretou o triunfo aos 43min. O resultado levou o Londrina aos 39 pontos, na oitava colocação, ficando a apenas quatro pontos da zona de acesso à Série A.

O Figueirense, por sua vez, perdeu a chance de colar no G-4. A equipe catarinense tem o mesmo número de pontos do Londrina, mas está uma posição abaixo por ter inferior número de vitórias.

Na próxima rodada, o Londrina tentará manter o bom momento jogando fora de casa, contra o Juventude, no dia 27. Já o Figueirense enfrentará o Atlético-GO, em casa, no dia 29.

No outro jogo desta terça, o Atlético-GO perdeu chance de se consolidar no G-4. Atuando em casa, a equipe rubro-negra perdeu por 1 a 0 para o Juventude, sofrendo o segundo revés consecutivo.

Tony, de pênalti, marcou o gol da vitória do Juventude. Com o resultado, os gaúchos deixaram a zona de rebaixamento, ocupando o 16º lugar, com 31 pontos. Já o Atlético-GO é o quarto, com 43.