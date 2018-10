Luan pede para jogar e é aprovado em teste final para encarar o River

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luan pediu para viajar com o Grêmio e enfrentar o River Plate, nesta terça-feira, no jogo de ida da semifinal da Libertadores, mesmo que ainda tenha dores na sola do pé direito. A revelação foi feita por Renato Gaúcho, nesta segunda-feira (22), em Buenos Aires.

No sábado, Renato anunciou que Everton e Luan estavam fora da viagem à Argentina, mas, no domingo, o camisa 7 apareceu entre os jogadores e embarcou.

"O Luan falou que estava com muita vontade, estava só fazendo tratamento Falei que a gente ia conversando, falei que íamos trocar uma ideia com os jogadores. Ele disse que está se sentindo bem", disse o treinador.

Luan treinou com bola no domingo, em Porto Alegre. Calçando chuteiras, o meia-atacante trabalhou fisicamente com o preparador Rogério Dias em um quadro de evolução após ruptura parcial da fáscia plantar do pé direito.

De acordo com avaliação do Grêmio, Luan tem chances de iniciar a partida contra o River. Pesa a favor deste cenário o fato de o jogador não ter uma lesão que possa se agravar. O quadro é apenas de dor, que pode ser minimizada com infiltração. O que joga contra é a posição de Renato Gaúcho, sempre contrário ao uso de atletas que não estejam 100%.

No treino desta segunda-feira, na chamada 'Casa Amarilla', contígua à Bombonera, Luan participou normalmente dos trabalhos e mostrou estar recuperado da fascite plantar. Resta ssaber se ele será confirmado por Renato Gaúcho entre os titulares ou como opção no banco de reservas.

A provável escalação do Grêmio para encarar o River é a seguinte: Marcelo Grohe; Leonardo, Geromel, Kannemann, Cortez; Maicon, Cícero, Ramiro (Thaciano), Alisson, Pepê; Luan (Jael).

River Plate e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira, às 21h45 (Brasília), no estádio Monumental de Nuñez. O vencedor do duelo, que tem a segunda partida marcada para o dia 30, encara o ganhador do confronto entre Boca Juniors e Palmeiras na final.