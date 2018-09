Marina e Alckmin focam em segurança, enquanto Ciro e Meirelles falam de economia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os presidenciáveis Marina Silva (Rede) e Geraldo Alckmin (PSDB) usaram a propaganda eleitoral no rádio nesta quinta-feira (13) para defender propostas na área da segurança pública. Já Ciro Gomes (PDT) e Henrique Meirelles (MDB) falam em gerar empregos e reaquecer a economia do país.

Na campanha da presidenciável da Rede, jovens que vão votar pela primeira vez dizem que não querem perder direitos e que não acreditam que violência se resolva com mais violência.

O programa tucano, por sua vez, apresenta relatos de paulistas que sobreviveram a atos de violência, como tentativa de assalto e estupro, para exaltar os números da segurança pública no estado governado por Alckmin por quatro mandatos.

O candidato do PSDB promete criar o GPS (Grupo de Políticas de Segurança) para atuar junto às polícias estaduais e uma guarda nacional que vai ajudar o Exército e atuar na vigilância das fronteiras.

O programa de Ciro Gomes destaca o histórico do candidato, que diz que tem promessas para gerar empregos, melhorar a economia, limpar o nome de quem está no SPC e levar cursos profissionalizantes para o ensino médio e convida o eleitor a visitar seu site. Já o programa de Meirelles, com um fundo musical animado, diz que o candidato é quem fez o Brasil crescer durante o governo Lula e gerar 10 milhões de empregos.