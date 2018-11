Masters de Atlético, Coritiba e Paraná enfrentam o Joinville

Silvio Rauth Filho

O time do Amigos do Macaris, formado por ex-jogadores de Atlético Paranaense, Coritiba e Paraná Clube, vai enfrentar o Master Oficial do Joinville. A partida será no próximo domingo (dia 11), às 10h30, na Arena Joinville.

A equipe paranaense é organizada pelo ex-boxeador Macaris do Livramento, campeão mundial de boxe nos anos 90.

Entre os jogadores confirmados para o próximo jogo estão o zagueiro Igor (campeão brasileiro de 2001 pelo Atlético) e o meia Ademir Alcântara (do Coritiba 1995-96).

Em junho, a equipe de veteranos completou dois anos.

JOGADORES CONFIRMADOS

1- Julio (goleiro Coritiba)

2- Pinheiro (lateral Atlético)

3- Badé (lateral Coritiba)

4- Caxias (zagueiro Coritiba)

5- Igor (zagueiro Atlético)

6- Valdomiro (zagueiro Bahia)

7- Embu (volante Corinthians)

8- Clóvis (volante Atlético)

9- Castorzinho (meia Coritiba)

10- Ademir Alcântara (meia Coritiba)

11- Wladimir (meia Corinthians)

12- Elizeu (meia Coritiba)

13- Pastor (meia Colorado)

14- Marcelinho (meia Paraná e Atlético)

15- Jetson (atacante Coritiba)

16- Totó (atacante Coritiba)

17- Luisinho (lateral Paraná)

CONVIDADOS AMIGO DO GRUPO

18- Buzanfa (zagueiro Pelada do Negão)

19- Plinio (zagueiro Pelada do Negão)

20- Paulão (zagueiro Pelada do Negão)

21- Meira (lateral Pelada do Negão)

COMISSÃO TÉCNICA

22- Macaris (técnico)

23- Junior Rodrigues (auxiliar técnico)

24- Licão (roupeiro )