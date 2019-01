Matrícula para aprovados no vestibular da UFPR vai de 17 a 23 de janeiro

Da Redação Bem Paraná com assessoria UFPR

O registro acadêmico dos candidatos classificados na Chamada Geral do Vestibular 2018/2019 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre será de 17 a 23 de janeiro. Os locais e horários podem ser conferidos no edital e a documentação necessária, no item 9 do Guia do Candidato. As chamadas complementares estão previstas para iniciarem a partir de 30 de janeiro e serão divulgadas no site do Núcleo do Concursos.

As aulas da maioria dos cursos começam no dia 18 de fevereiro – confira os calendários acadêmicos aqui.