Mbappé improvisa no espanhol para exaltar valentia croata

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cotado para ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo da Rússia, o atacante Kylian Mbappé mostrou respeito não só pelo futebol, mas também pela valentia demonstrada pela Croácia, adversária da seleção francesa na decisão deste domingo (15), ao longo da campanha. Em entrevista publicada pela federação local (FFF, na sigla em francês), o jogador de 19 anos improvisou no espanhol para explicar o que pensa sobre os croatas.

“Eles sofreram um pouco mais nos jogos eliminatórios, mas eles ainda pareciam se sentir ainda no controle, especialmente contra a Rússia. Eu vi aquela partida e, mesmo que eles tenham sofrido, você poderia dizer que eles estiveram no topo. Eles venceram nos pênaltis, o que mostra que eles 'têm colhões' e podem vencer em qualquer circunstância”, disse.

A expressão ‘tiene cojones’ (tem colhões) é bastante usada em países de língua espanhola para expressar valentia. No esporte, ela é usada com frequência por atletas como sinônimo de entrega e raça em uma partida.

Mas Mbappé sabe que a Croácia é muito mais que valentia. O francês destacou os jogadores de ataque do rival e ainda lembrou que, na primeira fase, a seleção venceu suas três partidas, incluindo um duelo contra a Argentina, apesar de ter disputado três prorrogações a partir das oitavas de final.

“Eu conheço muito bem os jogadores. Eles têm um time que joga com muita intensidade. Eles vão bem nos testes físicos e eles têm uma grande quantidade de qualidade técnica, estamos falando de Rakitic, Modric, Perisic e Mandzukic à frente. Eles são sólidos defensivamente, mesmo que tenham algumas fraquezas”, disse.

“Eles gostam de jogar um bom futebol e atacar, e mesmo que você pense que eles podem perder ou se desestabilizar, eles têm força mental para voltarem. Eles são um time que você tem que respeitar. Nós temos que respeitá-los, e vencê-los, é claro. Eles foram impressionantes na fase de grupos e venceram três partidas, notadamente derrotando a Argentina, mas também derrotando Nigéria e Islândia nos últimos jogos”, declarou.

O camisa 10 francês ainda falou que a partida de domingo será o "jogo da vida dele", mas não deixará o peso da final atingir o estilo dele dentro de campo. "Eu sempre disse que a Copa do Mundo é algo especial. É o jogo da minha vida, do que ainda vou viver, de tudo. Teremos que dar tudo, mas também temos que evitar sermos superados pelo estresse. Temos que jogar da forma que sabemos que podemos, mas com intensidade”, afirmou.

"Você tem que tratar cada jogo como qualquer outro na forma que você joga, mesmo que você saiba muito bem que não é como qualquer outro. Eu sempre fui assim. Eu vejo isso como um jogo, mesmo que seja o jogo da minha vida, como eu disse. Para mim, será apenas um jogo. Estarei feliz de estar em campo, de jogar, fazer jogadas diferentes, atacar e correr. Acima de tudo, vou aproveitar”, acrescentou.

A França busca seu segundo título mundial, enquanto os croatas disputam a primeira decisão de Copa do Mundo. O duelo será realizado a partir das 12h (de Brasília) deste domingo, em Moscou.