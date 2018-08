Mc Donald's passa a oferecer pão com ovo no cardápio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ovo frito agora faz parte do cardápio da rede de lanchonetes do Mc Donalds.

A partir dessa terça-feira (28), a rede oferece dois lanches com ovo: o Egg Junior (opção para o combo Mc Lanche Feliz), que vem com pão, ovo, catchup e mostarda. E o Egg Quarterão, com ovo frito, hambúrguer de carne, duas fatias de queijo, cebola e picles.

"O ovo, além de muito consumido e apreciado pelos brasileiros, é uma tendência em termos de sabor e um sinônimo de produto saudável e natural, sendo um dos alimentos mais completos para o crescimento das crianças, por exemplo", afirma Roberto Gnypek, vice-presidente de Marketing do McDonald's.