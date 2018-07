Médico preso no Rio trabalhou 16 dias no Palácio do Planalto, em 2008

Agência Brasil

O médico Denis César Barros Furtado, de 45 anos, conhecido como Doutor Bumbum, trabalhou no Palácio do Planalto por 16 dias no ano de 2008. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria-Geral da Presidência da República, Furtado era oficial médico temporário do Exército, 2º tenente, e foi cedido pelo Hospital das Forças Armadas (HFA) ao Planalto no período de 18/09 a 3/10/2008.

Dr Bumbum e mãe são presos pela PM dentro de centro empresarial na Barra

O médico Denis Furtado e sua mãe ao serem presos pela PM - Policia Militar do Rio de Janeiro/Direitos Reservados

De acordo com a assessoria, ele passou esses 16 dias atendendo na Clínica Geral da Presidência. Além disso, ele nunca fez parte do quadro de funcionários da Presidência da República, não participou de eventos oficiais, viagens presidenciais ou atendimento de autoridades.

Denis Furtado ficou conhecido por realizar uma cirurgia estética na paciente Lilian Calixto, que morreu em seguida. O procedimento estético havia sido realizado no apartamento do médico, na zona oeste do Rio.

Ele teve a prisão temporária decretada no dia 17 de julho e foi preso dois dias depois, junto com sua mãe.

A prisão temporária foi pedida pelos crimes de homicídio doloso duplamente qualificado e associação criminosa. Se for condenado, o médico poderá pegar até 36 anos de prisão.