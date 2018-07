Meirelles prevê crescimento se vencer

O pré-candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, minimizou o fim da executiva estadual do partido em Minas Gerais, a poucos meses das eleições. Para ele, a vitória na convenção do MDB já está garantida. “O importante é que teremos o apoio dos parlamentares de Minas que mantêm o voto na convenção nacional. A margem que nós temos na convenção é muito ampla, e não será uma diferença de poucos votos que vai ser decisiva”, disse a jornalistas um pouco antes de fazer uma palestra para empresários associados ao Lide no Copacabana Palace, tradicional hotel da zona sul do Rio.

Segundo ele, a vitória já está garantida na convenção do MDB “com mais de 450 votos”, independentemente da questão de Minas Gerais. E negou que haja divergência em relação à sua candidatura dentro do partido.