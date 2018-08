Menino Maluquinho e Mônica estão juntos em novo livro

Da redação

Já pensou o Menino Maluquinho e a Mônica juntos? Pois Ziraldo, de 85 anos, e Mauricio de Sousa, de 82, já. No sábado, os criadores desses personagens foram à 25ª Bienal Internacional do Livro para lançar a obra “MMMMM – Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica” (Melhoramentos). A história de “Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica” foi criada pelo escritor Manuel Filho, que assinou “O ouro do fantasma”, da popular Série Vaga-Lume.

Celebridade

Jacquin diz que chamará filhos de Mbappé e Pogba: ‘em homenagem a Neymar’

Na final do “MasterChef Brasil”, o chef Erick Jacquin anunciou que será pai de gêmeos. Agora, o francês aproveitou para dar uma zoada em Neymar e disse que seus filhos se chamarão Mbappé e Pogba em “homenagem” ao camisa 10 da seleção brasileira. “Muito feliz com meus gêmeos! Em primeiro não vou falar o nome: Mbappé e Pogba! Em homenagem a Neymar!”, brincou o jurado do reality MasterChef na legenda de uma foto publicada em sua conta oficial no Instagram. Claro que tudo não passou de uma brincadeira e foi feita inicialmente em participação do chef no Webbullyings, show de stand up do humorista Maurício Meirelles em cartaz em São Paulo. Na brincadeira, o chef francês fez alusão à Copa do Mundo de 2018, na qual a França foi campeã com Mbappé e Pogba.

Música



Dupla paranaense bomba na internet com o videoclipe ‘Não me jogue pedras’

A dupla paranaense Mc Lucas Franzon & Luciano Noster, de Santo Antonio do Sudoeste, conseguiu 391 mil visualizações em um mês no seu primeiro videoclipe, lançado em 7 de julho no Youtube. A música ‘Não me jogue pedras, mas sim beijos’ ganhou 9,9 mil curtidas em 30 dias e tornou a dupla de “Eletro Funk” uma sensação na internet. Os dois formaram a dupla em 2018 e lançaram o vídeo por brincadeira, segundo eles, que não esperavam essa repercussão. Com o sucesso, foram convidados para participar do Programa da Eliana, no SBT, ontem, no quadro “Famosos da Internet”. Nesse sábado (dia 4), a dupla se apresentou em Chapecó (SC). Franzon e Noster são de Santo Antonio do Sudoeste, um município com 18 mil habitantes, na região de Francisco Beltrão.

Luto

Lady Gaga pede desculpas por postagem sobre morte de Zombie Boy

A cantora Lady Gaga pediu desculpas por conta do comentário que fez sobre a morte do modelo Rick Genest, o Zombie Boy, encontrado morto aos 32 anos em seu apartamento na última sexta-feira, 3. Ao saber da morte de Rick, com quem contracenou no clipe de sua música Born This Way, Gaga tinha publicado um tuíte na última sexta considerando que o modelo teria tirado sua própria vida. A postagem foi apagada posteriormente. Em novas publicações, a cantora ressalta o lamento pela morte de Zombie, mas pede desculpas por ter utilizado o termo “suicídio” antes de haver uma confirmação sobre a causa da morte do modelo.

Níver do dia

Milton Neves

jornalista brasileiro

67 anos