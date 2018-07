Mercado Livre dá desconto para produtos sustentáveis

O Mercado Livre, empresa de tecnologia para o comércio eletrônico, promove até o dia 27 de julho - em sua plataforma de marketplace - a segunda edição da Ecofriday, campanha de vendas com descontos de produtos sustentáveis. A campanha será realizada de forma simultânea pelo Mercado Livre em oito países da América Latina – Brasil, Argentina, Peru, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Venezuela. É a única ação do comércio eletrônico nesse formato, em nível global, e que gera um impacto positivo para a companhia, o meio ambiente e a sociedade.

Projeto GEF Mar seleciona bolsistas

A Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape) divulgou a terceira chamada para concessão de bolsas de auxílio e fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico no âmbito do Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas, o GEF Mar.

Os selecionados serão convocados de acordo com o desenvolvimento do projeto GEF Mar, cujas ações são coordenadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão responsável pela gestão das unidades de conservação federais.

Serão oferecidas 12 bolsas, sendo duas para desenvolvimento em tecnologia da informação e comunicação (TIC), nove para apoio científico e uma para apoio técnico-científico. Interessados em participar têm até o dia 2 de agosto para fazer a inscrição.

Os interessados deverão enviar o currículo em pdf para o email [email protected], colocando o nome e indicando no assunto a vaga pretendida. As informações deverão estar em conformidade com o currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes/CNPq.

Startup transforma óleo de cozinha usado em detergente

Formada por um grupo de químicos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), a startup EcoXperience conseguiu 700 mil euros de financiamento para desenvolver um grande projeto: a criação de detergente ecológico feito a partir de óleo alimentar usado.

A verba será aplicada no desenvolvimento da One-N-Done, uma cápsula 100% ecológica que converte os óleos de cozinha usados em detergentes para diversos usos, como limpar o chão, vidros, sabonetes, lava louças, entre outros. Para tanto, será usada uma proteína que funciona como biocatalizador.