Michael Jackson foi quimicamente castrado pelo pai, diz médico

Da redação

O médico que cuidou de Michael Jackson, Conrad Murray, afirmou em vídeo que o cantor foi quimicamente castrado pelo pai, Joe Jackson, ainda jovem, para manter o alcance de notas agudas na sua voz. O vídeo foi publicado pelo site The Blast. “Joe Jackson foi um dos piores pais para os seus filhos na história”, diz no vídeo o médico, que foi condenado por homicídio culposo, sem intenção de matar, pela morte de Michael Jackson em 2009, por ter dado ao cantor uma dose alta do remédio propofol. “A crueldade relatada por Michael do que ele sofreu nas mãos do seu pai, particularmente os maus tratos e, mais ainda, o fato de que ele foi quimicamente castrado, para manter o alto alcance em sua voz, vai além das palavras.” As alegações de Conrad Murray vêm cerca de duas semanas após a morte de Joe Jackson, aos 89 anos, vítima de câncer. “Eu não derramaria uma única lágrima pelo falecimento desse homem cruel e maldoso”, continua Murray no vídeo. “Espero que Joe Jackson encontre redenção no inferno.” Apesar de já ter elogiado o pai por ter incentivado a carreira musical dos filhos, Michael Jackson chegou a afirmar que sofreu violência física na infância,

Babado



Paola Carosella rebate fãs do ‘MasterChef’ em rede social

Após ter causado polêmica pela forma com a qual criticou o prato da participante Katleen, eliminada desta semana do MasterChef, a jurada Paola Carosella rebateu os comentários que tem recebido por parte de fãs do programa. A polêmica teve início no momento em que Paola fez críticas ao prato da participante. “Eu tô cansada de cozinheiros que vêm aqui e trazem histórias, narrativas e conceitos. Eu quero comida boa, de verdade, suculenta, bem temperada, apaixonada. Você quer ser uma chef três estrelas antes de ser uma boa cozinheira. E você tá errada”, sacramentou. Irritada com algumas acusações de que teria “armado” a eliminação, Paola respondeu com ironia: “Sou a responsável de todas as armações faz cinco anos”, disse ela. “Alguém já reparou que no MasterChef tem três jurados? E que o meu voto representa 33,3% da decisão final? Realmente acham que os meus colegas não têm opinião própria?”, ressaltou.

Música



Wesley Safadão cancela show após avião apresentar problema

O cantor Wesley Safadão precisou cancelar um show em Iturama, Minas Gerais, por conta de um problema no avião que o levaria até a cidade. “Nosso avião apresentou um problema na bateria, um aquecimento, e infelizmente nos impossibilitou de decolar. Tentamos contato com outros aviões, com alguns amigos, infelizmente não foi possível também com aviões de outros lugares. A gente não conseguiu”, disse o cantor em seu Instagram. Em seguida, veio o comunicado oficial do cancelamento. Wesley prometeu fazer um show na cidade na noite de ontem.

Televisão

‘Não estava preparado’, diz Bira sobre fim do ‘Programa do Jô’

O baixista Bira, conhecido por ter participado do quarteto de músicos que acompanhou Jô Soares ao longo de sua trajetória como apresentador, revelou em entrevista ao “The Noite” que iria ao ar na noite de ontem, que ainda não conseguiu superar completamente o término do ‘Programa do Jô’. “Sinto muita falta. Minha mulher fala que eu não estava preparado para o término do programa, e não estava mesmo. Tomei um soco no queixo que ainda não levantei. Eternamente vou sentir falta”, afirmou Bira no programa comandado por Danilo Gentili. “O Jô foi um dos maiores amigos que eu fiz na minha vida. (...) Tinha muito orgulho de trabalhar naquele programa”, disse.

Níver do dia

Héber Roberto Lopes

árbitro de futebol nascido no Paraná

46 anos