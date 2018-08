Mineiros preparam queijo de quase duas toneladas para bater recorde

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A cidade de Ipanema (MG) promete quebrar novamente os próprios recordes junto ao RankBrasil de Maior queijo minas padrão e Maior doce de leite. O desafio acontece durante a nona edição da Festa do Queijo do município, que será realizada entre os dias 06 e 09 de setembro, no Parque de Exposições da CASEMG.

O representante do RankBrasil, Luciano Cadari estará presente para conferir pesos e medidas e possivelmente oficializar os novos títulos com entrega de troféus. Para a superação, Ipanema deve produzir um queijo com mais de 1.980 kg e um doce mais pesado que 608 kg, marcas obtidas em 2017.

O queijo gigante está sendo fabricado na sede do Laticínio Dois Irmãos. A receita conta com aproximadamente 25 mil litros de leite, além de outros ingredientes como cloreto de cálcio, coalho, fermento lácteo e sal. A produção do doce de leite acontece na fábrica de doces Nhá Nair, com aproximadamente 1.400 litros de leite e 430 kg de açúcar, além de glicose e um redutor de acidez.