Miss e Mister CNB São Paulo 2019 acontece neste sábado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso que elege o representante de São Paulo para concorrer ao Miss Brasil Mundo e ao Mister Brasil CNB (Concurso Nacional de Beleza) 2019 acontece neste sábado (17), às 22h, na Sala São Paulo, região central da cidade. O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube, através do canal TV CNB.

São 20 misses e 19 misters do estado que concorrem à vaga do Miss e Mister São Paulo CNB 2019. "O concurso tem uma base que incentiva os jovens a ajudar ao próximo, a fazer filantropia e pensar no social. É um exemplo que vem da matriz do Miss World, lá em Londres", diz André Cruz, coordenador do Miss e Mister São Paulo.

Atual Miss São Paulo CNB, Sthefany Schunck passar a coroar a nova miss do estado. Natural de Santos, no litoral paulista, Samuel Costa foi eleito, em agosto deste ano, Mister Brasil CNB, e concorre ao Mister Supranational 2018, que acontece na Polônia em 8 de dezembro.