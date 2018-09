Moledo tem lesão muscular, e Inter fica sem zaga titular contra o Corinthians

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Moledo desfalcará o Internacional por quatro semanas. Com uma lesão muscular na coxa esquerda, o zagueiro não terá condições de atuar até meados de outubro. Com Cuesta suspenso, o Colorado vai encarar o Corinthians, no domingo, sem a dupla de zaga titular.

Emerson Santos já entraria no time naturalmente. Agora, a lesão de Moledo abre espaço para que Klaus complete o centro de proteção da meta de Marcelo Lomba. A dupla jamais atuou junta.

Cumprindo-se o prazo esperado pelo departamento médico do Inter, Moledo acabará também perdendo os jogos contra Vitória, Sport, São Paulo e Santos.

No treinamento de reapresentação após a derrota para Chapecoense, segunda-feira, Rodrigo Dourado retomou os trabalhos normais. O jogador recuperou-se de uma contusão no pé direito.

Por outro lado, Nico López permaneceu na academia. O uruguaio não teve lesão constatada e apenas realizou atividades especiais.

No ataque, Leandro Damião e Jonatan Alvez seguem disputando posição. Outra alternativa é a utilização de Pottker como centroavante e a entrada de Rossi por um dos flancos ofensivos.

O Inter encara o Corinthians no domingo às 16h (de Brasília) em São Paulo. Com 49 pontos, o Colorado é vice-líder do Brasileiro.