Movimento nas rodovias pode quase dobrar durante o feriado

Da Redação Bem Paraná

A Arteris Litoral Sul realiza entre os dias 11 e 14 de outubro a Operação Especial Nossa Senhora Aparecida. Na saída para o feriado, o movimento nas rodovias BR-116/Contorno Leste, BR-376/PR e BR-101/SC, entre Curitiba e Florianópolis, deve se concentrar das 16 às 22 horas de quinta-feira e das 8 às 19 horas de sexta. O volume médio diário de veículos nas praças de pedágio chega a 35 mil veículos e para este feriado o volume de tráfego esperado pode chegar a 93% maior em comparação com dias normais.

Já a Arteris Régis Bittencourt, concessionária responsável pela administração da BR-116 entre São Paulo e Curitiba, também realiza sua operação de feriado prolongado no trecho de sua concessão. Na última data prolongada, o de 7 de Setembro, a concessionária não registrou nenhuma morte em seu trecho.

Chuva

Como há previsão de chuva durante o feriado, a recomendação é que o motorista redobre a atenção e dirija com mais cuidado. O mais importante é reduzir a velocidade quando a pista estiver molhada e aumentar a distãncia do veículo à frente.