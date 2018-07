Mudança de tempo: próximos dias devem ter manhãs de frio no Paraná

Da Redação Bem Paraná com sites

O tempo começou a mudar no Paraná desde a tarde deste domingo (29). No Centro-Sul e no Litoral do Estado ocorreram chuvas mais intensas ao longo do dia, com raios e trovoadas. Para a segunda-feira (30) a instabilidade póde atingir todo o Paraná. Com isso, as temperaturas que vinham altas na semana que passou devem cair, especialmente durante as manhãs. Na segunda-feira (30), a mínima esperada no Estado pode chegar a apenas 6ºC no Sudoeste paranaense. Em Curitiba o a segunda deve começar com apenas 11ºC, e a máxima não ultrapassa dos 20ºC.

Mas, é a partir de terça (31) que o frio volta de vez. Em Curitiba a máxima prevista é de apenas 12ºC. Na quarta (1) a temperatura oscila entre 9 e 14 graus, e assim deve continuar até o fim de semana. Os termômetros só voltam a subir na próxima semana.