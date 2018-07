Museu Oscar Niemeyer recebe Curitiba Blues Festival em maio

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Considerada a capital do Blues, Curitiba possui uma ampla variedade de casas noturnas que apostam no estilo musical que é um dos favoritos dos curitibanos. No dia 12 de maio (sábado), o Museu Oscar Niemeyer será o palco da primeira edição do Curitiba Blues Festival, que ocorrerá durante todo o dia em um dos principais pontos turísticos da cidade. As atrações musicais ainda não foram confirmadas, mas serão mais de 10 duplas, bandas e trios da cena local, que se apresentarão durante o evento.

O Curitiba Blues Festival ainda contará com chopes artesanais, com valores a partir de R$10, e operações gastronômicas, a partir de R$15. De acordo com José Araújo Netto, um dos idealizadores, o evento tem o objetivo de valorizar a cena curitibana. Curitiba é uma cidade em que a arte está sempre presente. Seja nos grandes festivais de música e teatro, a capital sempre teve uma quedinha por tudo que envolva a cultura. A primeira edição do Curitiba Blues Festival tem o objetivo de mostrar o que a nossa cena musical tem de melhor. São tantos músicos, duplas, trios e bandas com um grande potencial, mas que muitas vezes não têm a oportunidade de mostrar toda a sua qualidade musical para o grande público e é isso que queremos impulsionar, comenta.

O Curitiba Blues Festival deve acontecer das 11h às 23h. O valor da entrada será simbólico. Acompanhe o evento oficial no facebook para ficar por dentro da programação completa, que deve ser liberada em breve - https://www.facebook.com/events/155521001807597/



Serviço:

Curitiba Blues Festival

Local: Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999

Data: 12 de maio (sábado)

Horário: 11h às 23h

Entrada: valor a ser divulgado

Facebook.com/curitibabluesfestival

Instagram: @curitibabluesfestival