Musical 'Bob Zoom em: O Trem de Ferro' estreia no final de semana

Redação Bem Paraná com assessoria

O musical “Bob Zoom em: O Trem de Ferro” vem a Curitiba, nos dias 28 e 29 de julho, no Teatro Ebanx Regina Vogue, dentro do Shopping Estação. No espetáculo, com aproximadamente 50 minutos, Bob Zoom e seus amigos viverão uma aventura animada em um trem de ferro. Nessa viagem divertida, os personagens vão se deparar com situações inusitadas que prometem surpreender e alegrar a criançada e seus pais.

A trilha sonora do show tem 18 canções, todas bem conhecidas do público que se acostumou a acompanhar o Bob Zoom na internet e em outras plataformas. São clássicos do cancioneiro popular como “A baratinha” e “Marcha soldado”. A turnê do Bob Zoom em 2017 teve apresentações em cidades como: São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador e a expectativa é que o sucesso se repita este ano.

“Este novo show é um convite para a diversão e para fazer uma viagem no tempo, já que atualmente viajar de trem não é algo mais tão comum na realidade das crianças. Estamos muitos satisfeitos com o resultado e torcemos para que todos se divirtam ao máximo”, afirma Marcos Mello, um dos criadores do Bob Zoom.

Sobre o Bob Zoom

O Bob Zoom foi criado em 2012 e logo alcançou sucesso na internet, já conta com mais de 800 milhões de visualizações no YouTube e mais de um milhão de fãs no Facebook. O personagem e sua turma lançaram cinco temporadas com clássicos da música infantil e músicas autorais com gravações em português, inglês e espanhol, alcançando mais de 200 países.

SERVIÇO

Data: 28 e 29 de julho, sábado e domingo.

Horário: 16h.

Gênero: Musical Infantil.

Duração: 50 min.

Classificação: Livre.

Ingressos: R$ 70 + Taxa Adm. (inteira), R$ 35 + Taxa Adm. (meia) no Disk Ingressos.

Local: Teatro Ebanx Regina Vogue, piso L2 do Shopping Estação.

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças - Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br

@shoppingestacao |www.facebook.com/ShoppingEstacao