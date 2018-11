No Paraná, 16,9% dos eleitores não compareceram às urnas

Redação Bem Paraná

No 1º turno das Eleições 2018, dos 7.968.409 eleitores aptos a votar no estado do Paraná, compareceram às urnas 6.616.901 eleitores, ou 83,04% do eleitorado. Outros 1.291.508 não foram às urnas, ou seja 16,9%.

Para o cargo de governador, foram 5.352.022 votos válidos, o que corresponde a 80,88% dos votos; houve 366.334 votos em branco (5,54%), 550.549 votos nulos (8,32%).

Na eleição para os dois cargos de senador, foram 10.136.937 votos válidos, ou 76,6% do total; 1.248.770 votos em branco (9,44%) e 1.848.095 votos nulos (13,96%).

No caso dos deputados federais, 5.731.955 votos foram válidos, ou 86,63% do total. Houve 433.691 votos em branco (6,55%) e 451.288 votos nulos (6,82%).

Os números para o cargo de deputado estadual foram semelhantes aos de deputado federal: 5.696.515 votos válidos, ou 86,09%; 448.289 votos em branco (6,77%) e 472.097 votos nulos (7,13%).